نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في نحو 6 أشهر

أغلق المؤشر نيكاي اليوم الأربعاء عند أعلى مستوى فيما يقرب من ستة أشهر مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الرخيصة على أمل حدوث تعاف اقتصادي، بينما قفز سهم سوفت بنك بفضل صفقة تبادل أسهم مع دويتشه تليكوم.

وصعد نيكاي 0.89% إلى 30181.21 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 18 مارس/آذار. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79% إلى 2079.61 نقطة.

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وقال مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوسمو سيكيورتيز، سويتشي أريساوا: "أدرك المستثمرون الأجانب، الذين لم يكونوا يعيرون الأسهم اليابانية اهتماما يذكر، كم هي رخيصة".

وخفضت التراجعات الأخيرة في الأسواق اليابانية قيم الأسهم. وجاءت المكاسب الأخيرة بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا المفاجئ في الأسبوع الماضي أنه لن يسعي لإعادة انتخابه زعيما لحزبه.

ويجري حزبه الديمقراطي الليبرالي انتخابات لاختيار قيادة جديدة في 29 سبتمبر/أيلول، ومن شبه المؤكد أن يصبح الفائز رئيس وزراء اليابان القادم.

وأغلق سهم سوفت بنك مرتفعا 4.64% بعدما أبرمت صفقة تبادل أسهم بقيمة 7 مليارات دولار مع دويتشه تليكوم.

وسجل سهم سوفت بنك أفضل أداء على نيكاي يليه سهم نيكون الذي ارتفع 4.18% وراكوتين جروب الذي زاد 3.89%.