أسهم أوروبا تتراجع قبل اجتماع للمركزي الأوروبي

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مقتفية أثر انخفاض الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي، في حين تتزايد التوقعات بأن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن جدول زمني لإبطاء مشتريات السندات في وقت لاحق اليوم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% في أقل مستوى في ثلاثة أسابيع، وقاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني الخسائر متراجعا 1.1%، حين لامس مؤشر داكس الألماني أدنى مستوياته في شهر.

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وهبط سهم شركة الطيران البريطانية إيزي جيت 13.8% بعدما كشفت عن خطط لجمع 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار) وقالت إنها رفضت عرضا للاستحواذ.

ونزلت أسهم شركات السفر 1.8% وكانت الأكثر تراجعا بين القطاعات، بينما انخفضت شركات التعدين والتكنولوجيا وشركات صناعة السيارات بين 1% و1.4% على التوالي.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبطئ البنك المركزي الأوروبي شراء السندات من خلال برنامج الشراء الطارئ لكنه سيطمئن الأسواق أيضا إلى أن هذه ليست بداية خروج تدريجي من سياسات التيسير النقدي.