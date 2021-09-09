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البورصة المصرية تدرس مقترحاً لإدراج الشركات العائلية

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البورصة المصرية تدرس مقترحاً لإدراج الشركات العائلية

التنسيق مع جمعية رجال الأعمال لوضع خارطة للإدراج

دبي - العربية.نت

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وافق رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، على مقترح لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال بالعمل معا لوضع خارطة لإدراج الشركات العائلية التي لديها الرغبة في الالتزام بشروط وإجراءات البورصة.

وتقدمت اللجنة بالمقترح خلال لقاء نظمته مع رئيس البورصة المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ستعمل اللجنة على الاجتماع مع الشركات العائلية من الأعضاء بالجمعية وغيرها من الشركات، للوقوف على ما تواجهه من تحديات للإدراج بالبورصة من الناحية القانونية والضريبية، وفق ما نقله موقع " economyplusme".

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ولا تلتزم الشركات العائلية بحسابات منتظمة مدققة تتفق مع المعايير المطلوبة وغيرها من المشاكل الهيكلية، بحسب بيان للجنة.

تتوقع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أن طرح الشركات العائلية سيزيد من الطروحات الجديدة IPO، كما سيودي إلى زيادة معدل التداول اليومي بالبورصة.

يوجد عدد كبير من هذه الشركات في مصر ما بين متوسطة الحجم وكبيرة، والتي يمكن أن تثري البورصة، بحسب حسن حسين رئيس اللجنة.

يبلغ عدد الشركات المقيدة بسوق المال 238 شركة موزعة بين 212 شركة مقيدة بالسوق الرئيسية و26 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 731 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وفقا لمحمد فريد رئيس البورصة المصرية.

فيما تبلغ السندات المقيدة 183 إصدارا موزعة بين 136 إصدار سندات خزانة، و 19 إصدار سندات إسكان، وإصداري سندات شركات و26 إصدار سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي عند 1.967 تريليون جنيه في 31 أغسطس 2021.

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