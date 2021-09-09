تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في نهاية جلسات الأسبوع

تباين أداء الأسهم الخليجية بنهاية تداولات اليوم الخميس، وسط تراجع في أسعار النفط.

,أغلقت الأسهم في أبوظبي اليوم الخميس عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بقفزة لسهم بنك أبوظبي الأول.

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وتقدم مؤشر سوق أبوظبي 1.2%، مدعوما بزيادة 4.8 % لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، الذي قال أمس الأربعاء إنه عين مارتن تريكو رئيسا للاستثمار المصرفي.

وقال وائل مكارم كبير محللي الأسواق في إكسنس إن هذا التعيين سيعطي دفعة ملحوظة لنشاط الاستثمار المصرفي للبنك، مضيفا "يتمتع تريكو بسجل حافل طويل الأمد وخبرة متنوعة في الاستثمار المصرفي بالشرق الأوسط خلال الفترة التي قضاها مع إتش.إس.بي.سي".

وأظهرت وثيقة مصرفية أن أبوظبي جمعت 3 مليارات دولار أمس في ثاني بيع سندات لها هذا العام، إذ تلقت طلبات شراء بأكثر من 9.75 مليار دولار لسندات على شريحتين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسعودية 0.3 %، منهيا سلسلة خمس جلسات من المكاسب، متأثرا بتراجع سهم بنك الرياض 2% وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 0.7 %.

وتراجع خام برنت 1.05 دولار بما يعادل 1.56 % إلى 71.51 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب خفض إدارة معلومات الطاقة الأميركية بالأمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021، مع تغيير طفيف في تقديراتها لعام 2022.

وتعتبر التحركات في أسعار النفط حافزا رئيسيا للأسواق المالية في منطقة الخليج.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر دبي.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 %. وهبطت معظم الأسهم، ونزل سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج، 1.6 %.

وتراجعت البورصة المصرية مع تتبع المستثمرين التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال دانيال تقي الدين كبير محللي الأسواق في إف.إكس بريموس إنهم ما زالوا قلقين من أن تشديد السياسة النقدية قد يقوض إقبال المستثمرين العالميين على المخاطرة.

وفيما يلي إغلاقات البورصات العربية:

السعودية.. انخفض المؤشر 0.3 % إلى 11418 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 1.2% إلى 7861 نقطة.

دبي.. استقر المؤشر عند 2908 نقاط.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.‭‭2‬‬% إلى ‭‭11100‬‬ نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.7% إلى 11056 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 1670 نقطة.

عمان.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 3960 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 7442 نقطة.