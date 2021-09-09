نيكاي ينزل من ذروة 6 أشهر وسط مخاوف من تباطؤ النمو

تراجع المؤشر نيكاي من أعلى مستوى في ستة أشهر ليغلق منخفضا اليوم الخميس، متمشيا مع الأسواق العالمية مع تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار.

وأغلق نيكاي منخفضا 0.57% عند 30008.19 نقطة ليوقف 8 أيام متتالية من المكاسب كانت أطول موجة منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

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ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71% إلى 2064.93 نقطة منخفضا من أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة عقود عند 2079.61 أمس الأربعاء.

وقال أحد المشاركين في السوق في شركة أوراق مالية محلية: "بعد سلسلة المكاسب الطويلة من الطبيعي أن يكون هناك بعض عمليات البيع".

كانت مجموعة سوفت بنك أكبر خاسر على مؤشر نيكي حيث انخفضت بنسبة 1.93%. وصعد السهم أمس الأربعاء بعد صفقة تبادل أسهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركة دويتشه تليكوم.

وكان قطاع النقل الجوي هو القطاع الفرعي الأسوأ أداء على توبكس إذ نزل 1.74%.

وتراجعت الخطوط الجوية اليابانية 1.62% بعد أن قالت مصادر إنها تتطلع إلى جمع 300 مليار ين لمواجهة تحديات التمويل المتوقعة.

وسجل قطاع الكهرباء والغاز أفضل أداء إذ ارتفع 3.2%.

وكانت شركة طوكيو القابضة للكهرباء أكبر الرابحين على مؤشر نيكاي حيث قفز سهمها 11.03% يليها ارتفاع بنسبة 5.36% لشركة كانساي للطاقة الكهربية.