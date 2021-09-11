سهم أبل يهوي بعد حكم قضائي يحرمها من مليارات الدولارات سنوياً

أغلقت وول ستريت على انخفاض، الجمعة، مع تقييم المستثمرين مؤشرات على ارتفاع التضخم في حين نزل سهم أبل، بعد حكم ليس في صالحها مرتبط بمتجر التطبيقات الخاص بها.

أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في أغسطس/ آب، مما أدى إلى أكبر مكسب سنوي في نحو 11 عاما ويشير إلى أن التضخم المرتفع سيستمر على الأرجح في ظل الضغوط الناجمة عن الجائحة على سلاسل التوريد.

مادة اعلانية

وتأثرت المعنويات أيضا بتصريحات لوريتا ميستر رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند التي قالت فيها إنها لا تزال تفضل أن يبدأ البنك المركزي خفض شراء الأصول هذا العام، رغم ضعف تقرير الوظائف في أغسطس/ آب.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 19% في 2021 مدعوما بسياسات البنك المركزي المتساهلة والتفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد.

وهوى سهم أبل بعد أن ألغى قاض جزءا رئيسيا من قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، وهو أمر يفيد صانعي التطبيقات.

وارتفعت أسهم مصنعي التطبيقات مثل سبوتيفاي تكنولوجي وأكتيفيجن بليزارد وإلكترونك آرتس.

أصدرت قاضية فيدرالية، الجمعة، حكما يمنع القيود التي تفرضها شركة أبل على المطورين لاستخدام متجرها في معالجة مدفوعات المستخدمين.

القاضية أمرت بتوفير آلية شراء بديلة للمطورين بعيدا عن متجر أل، التي كانت تحصل على عمولة بـ 30 في المئة عن المبيعات من خلال متجرها.

ومن المقرر أن يدخل الحكم حيز التنفيذ في التاسع من ديسمبر المقبل.

ويمكن لمثل هذا التغيير أن يوفر لمطوري التطبيقات مليارات الدولارات التي يمكن أن تشجعهم على خفض الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.77% ليغلق عند 34609.96 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.77% إلى 4458.71 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.85% إلى 15117.97 نقطة.

وكانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية قد تلقت شيئا من الدعم في وقت سابق من أنباء عن مكالمة هاتفية بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي جو بايدن اعتبرت مؤشرا إيجابيا، وقد تسفر عن انفراجة في العلاقات بين أهم شريكين في التجارة في العالم.

ونزل سهم ديدي غلوبال المدرجة في الولايات المتحدة بعدما أمر مسؤولون بالحكومة الصينية شركات رائدة في توصيل الطلبات وطلب سيارات الأجرة عبر التطبيقات بتحسين توزيع الدخل وضمان منح العاملين فترات راحة.

وتراجع سهم جروسر كروجر بعدما قالت إن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وتكاليف الشحن والخصومات والهدر ستضر بهوامش الربح.