على أعتاب الانتخابات.. روسيا ترفع الفائدة لكبح التضخم

رفع المصرف المركزي الروسي الجمعة معدّل الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في إطار سعيه لكبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول/سبتمبر الجاري.

وتتعرّض السلطات لضغوط للسيطرة على التضخّم بعدما ارتفعت أسعر المواد الغذائية الأساسية قبيل الاستحقاق الذي سيجرى بين 17 أيلول/سبتمبر و19 منه والذي قد يواجه فيه حزب روسيا الموحّدة المتراجعة شعبيته منافسة انتخابية شرسة.

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وخلال اجتماع عقد الجمعة، رفع المصرف المركزي الروسي معدّل الفائدة الرئيسي بواقع 0,25 نقطة مئوية إلى 6,75%، معتبرا أن التضخم لا يزال أعلى من المعدّل المطلوب.

وقال المصرف إن "السياسة النقدية لمصرف روسيا ترمي إلى الحد من هذه المخاطر وإعادة التضخم إلى مستوى 4%"، مشيرا إلى إمكان اتّخاذ خطوات مماثلة إضافية.

وأشار المصرف المركزي إلى أن معدّل التضخم بلغ في السادس من أيلول/سبتمبر 6,74%، متوقعا العودة إلى هامش 4 إلى 4,5% في العام 2022.