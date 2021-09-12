أسواق الأسهم بالشرق الأوسط تخسر بعد هبوط وول ستريت

أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تراجع اليوم الأحد متأثرة بهبوط بورصة وول ستريت يوم الجمعة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة منخفضة الجمعة بعد بيانات أظهرت استمرار التضخم مما حد من التفاؤل بشأن تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.

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وزادت أسعار المنتجين الأميركيين بقوة في أغسطس/آب في مؤشر على أن نسبة التضخم المرتفعة سوف تستمر على الأرجح لفترة، وأن سلاسل التوريد ستظل تعاني شحا مع استمرار جائحة كوفيد-19.

ونزل المؤشر السعودي 0.7% مواصلا خسائره في الجلسة السابقة تحت ضغط هبوط سهم مصرف الراجحي 0.3% وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1% لكل منهما.

وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.5% منخفضا من مستواه القياسي في الجلسة السابقة وخسر سهم مجموعة اتصالات 1.4%.

ونزل مؤشر دبي 0.4% نتيجة هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 0.8%.

وقالت شركة أرامكس للشحن المدرجة في بورصة دبي والمملوكة جزئيا لشركة الاستثمار القابضة إيه.دي.كيو التابعة لحكومة أبوظبي، اليوم الأحد، إنها تجري محادثات لشراء شركة توصيل الطرود التركية إم.إن.جي كارجو.

وهبط سهم أرامكس 0.8%.

قالت الإمارات اليوم الأحد، إنه سيتعين على شركات القطاع الخاص في البلاد توظيف مواطنين إماراتيين لشغل 10% من الوظائف لديها في غضون 5 أعوام في أحدث إصلاحات اقتصادية.

وانخفض المؤشر القطري 0.2% ونزل سهم البنك التجاري 1.1%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2%. ونزل سهم الشركة الشرقية للدخان 2.5%.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بشكل طفيف إلى 5.7% في أغسطس/آب من 5.4% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني.