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السعودية.. بحث إمكانية إدراج أول صندوق "ريت" يستحوذ على عقارات الدولة

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لقاء مسؤولي هيئة السوق المالية مع مسؤولي هيئة عقارات الدولة
لقاء مسؤولي هيئة السوق المالية ومسؤولي الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية
سوق السعودية

السعودية.. بحث إمكانية إدراج أول صندوق "ريت" يستحوذ على عقارات الدولة

هيئة السوق المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة تبحثان التعاون المشترك

دبي - العربية.نت

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التقى رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز بمقر الهيئة اليوم مع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية إدراج أول صندوق (ريت) يستحوذ على عقارات حكومية، وسبل التعاون المشترك في إطار تكامل الأدوار بين القطاعات الحكومية في ضوء رؤية السعودية 2030، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

جرى استعراض دور ومهام الهيئة العامة لعقارات الدولة ومبادراتها الاستراتيجية التي تصبّ في تحقيق رسالتها حيال الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

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من جانب آخر، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة اليوم منخفضاً 0.66% ليفقد 74.94 نقطة، ويقفل عند مستوى 11342.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية" إن الطروحات في سوق السعودية، تحمل ميزات تنافسية قوية في قطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددة، والتقنية وغيرها من القطاعات الصاعدة والواعدة بالفرص.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

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