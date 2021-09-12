الكويت الوطني يبيع سندات بمليار دولار بعائد 1.7%

أعلن بنك الكويت الوطني عن تسعير سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد بقيمة مليار دولار ولأجل ست سنوات.

وتم بيع السندات بسعر 99.5 سنت للدولار وهي قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات وتحمل فائدة ثابتة تبلغ 1.625% من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاسترداد الأول في 15 سبتمبر 2026 تستحق بشكل نصف سنوي ومن ثم تحمل فائدة متغيرة تعتمد سعر مؤشر .SOFRSecured Overnight Financing Rate يضاف إليها 105 نقاط أساس بعد تاريخ الاسترداد الأول تستحق بشكل ربع سنوي.

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وبالتالي يكون العائد على هذه السندات نحو 1.7% ما يعادل على العائد على سندات الخزانة الأميركية يضاف إليه 95 نقطة أساس. وقد تمت تغطية هذا الإصدار بـ 1.7 مرات.