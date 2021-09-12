دويتشه بنك يحذر من خطرين يتهددان أسواق الأسهم العالمية

يرى المحللون الاستراتيجيون لدى Deutsche Bank أن تقييمات الأسهم المرتفعة ودورة الأرباح المتسارعة تزيد من مخاطر بيع الأسهم على مستوى الأسواق المالية.

وأشار محللو البنك الألماني إلى أن التقييمات العالية في حد ذاتها لا تنذر بالضرورة بتصحيح كبير في السوق.

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من جانب آخر توقع Deutsche Bank عدم استمرار المكاسب التي تشهدها أسواق الأسهم، لينضم بذلك إلى مجموعة غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وسيتي غروب.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر S&P 500 سجل مستويات قياسية متتالية في شهري أغسطس وسبتمبر، إذ ارتفع بنسبة 20% منذ بداية العام.