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رويترز: إعمار تعيّن ENBD مستشارا لطرح "نمشي" الإلكترونية

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منصة نمشي
منصة نمشي
إعمار

رويترز: إعمار تعيّن ENBD مستشارا لطرح "نمشي" الإلكترونية

البيع المباشر يدر 700 مليون دولار.. والإدراج عبر SPAC أكثر ربحية

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أن شركة إعمار في دبي اختارت بنك الإمارات دبي الوطني ENBD لتقديم المشورة لها بشأن بيع منصة نمشي الإلكترونية لتجارة الأزياء.

اشترت إعمار مولز، ذراع التجزئة لأكبر مطور في دبي، إعمار العقارية، حصة 51% في نمشي من Global Fashion Groupمقابل 151 مليون دولار في 2017 وحصة الـ 49% المتبقية في 2019 بحوالي 130 مليون دولار.

قالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن إعمار تدرس الآن خيارات لبيع الشركة إما من خلال بيع كامل أو من خلال إدراج في الخارج عبر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC).

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قال مصدران مطلعان إن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مقرض في دبي، اختير لتقديم المشورة لشركة إعمار بشأن الصفقة.

وامتنع بنك الإمارات دبي الوطني عن التعليق ولم تعلق إعمار على الفور بحسب "رويترز".

قال مصدر لرويترز الشهر الماضي إن البيع المباشر لنمشي قد يدر عائدات تتراوح بين 600 و700 مليون دولار، في حين أن الإدراج من خلال SPAC قد يكون أكثر ربحية.

تقوم شركة SPAC بجمع الأموال من أجل الاستحواذ على شركة خاصة بغرض طرحها للجمهور، مما يسمح للشركة المستهدفة بالإدراج بسرعة أكبر مقارنة مع الطرح العام الأولي التقليدي.

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