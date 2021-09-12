سوق دبي المالي يعتزم إطلاق عقود مستقبلية لـ 3 شركات مدرجة

أعلن "سوق دبي المالي"، اليوم الأحد، اعتزامه إطلاق عقود أسهم مستقبلية جديدة على الأسهم الفردية لثلاث شركات رائدة مدرجة في السوق وهي "دبي للاستثمار"، "سوق دبي المالي" و"شعاع كابيتال"، ابتداءً من يوم 19 سبتمبر 2021، وذلك في إطار استراتيجيته لتنويع الفرص الاستثمارية.

وسوف ترفع العقود المرتقبة عدد العقود المتداولة في السوق إلى 33 عقداً على الأسهم الفردية لـ11 شركة مدرجة، حيث تمتد آجال العقود إلى شهر وشهرين وثلاثة أشهر.

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وتشهد سوق العقود المستقبلية اهتماماً متزايداً من قِبل المستثمرين وشركات الوساطة على حد سواء، وقد بلغ إجمالي قيمة التداول عليها منذ إطلاقها في 18 أكتوبر الماضي 119 مليون درهم من خلال تداول 336 ألف عقد.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لـ"سوق دبي المالي": "يعكس تسارع وتيرة توسع سوق العقود المستقبلية حرص سوق دبي المالي على توفير فرص متنوعة للمستثمرين، كما يلبي أيضاً الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على هذا المنتج في ظل سعيهم نحو تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط إضافة إلى الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية بما يمكنهم من زيادة أحجام الصفقات ونسب العوائد".

ويُمكن للمستثمرين تداول عقود الأسهم المستقبلية في "سوق دبي المالي" من خلال 8 شركات وساطة وهي: "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية"، "الرمز كابيتال"، "الدولية للأوراق المالية"، "المجموعة المالية هيرميس" (الإمارات)، "مينا كورب للخدمات المالية"، "سيكو للوساطة المالية"، "الدار للأسهم والسندات" و"أرقام سيكيوريتيز".