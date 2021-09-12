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طروحات "القطاعات الواعدة" تدعم التفاؤل بسوق السعودية

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سوق السعودية

طروحات "القطاعات الواعدة" تدعم التفاؤل بسوق السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً 0.66% إلى 11342 نقطة

دبي - العربية.نت

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة اليوم منخفضاً 0.66% ليفقد 74.94 نقطة، ويقفل عند مستوى 11342.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية" إن الطروحات في سوق السعودية، تحمل ميزات تنافسية قوية في قطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددة، والتقنية وغيرها من القطاعات الصاعدة والواعدة بالفرص.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات صدر، والشرقية للتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية، وعذيب للاتصالات، والتموين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعمير، والمعمر لأنظمة المعلومات، وأسواق عبدالله العثيم، ونماء للكيمياويات، ودله الصحية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.97% و4.31%.

وجاءت أسهم شركات الإنماء، وتبوك الزراعية، والجوف، ودار الأركان، وكيان السعودية، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الجوف، والراجحي، وصدر، والشرقية للتنمية، وتبوك الزراعية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 319.11 نقطة ليقفل عند مستوى 25343.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر 80 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم تقاسمتها 2651 صفقة.

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