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أسهم السيارات والبنوك ترتفع بالأسواق الأوروبية في التعاملات المبكرة

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الأسهم الأوروبية

أسهم السيارات والبنوك ترتفع بالأسواق الأوروبية في التعاملات المبكرة

ستوكس 600 يعوض خسائره المسجلة الأسبوع الماضي

رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، وقادت شركات صناعة السيارات والبنوك المكاسب المبكرة، إذ يعول المستثمرون على تعاف اقتصادي قوي لمنطقة اليورو للتغلب على المخاوف بشأن التباطؤ العالمي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4%، ليعوض خسائره بعد أن بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الأسبوع الماضي. لكن الأسهم الآسيوية نزلت عقب أنباء عن حملة تنظيمية جديدة على الشركات الصينية.

وارتفعت القطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد ومن بينها البنوك وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز والتشييد والمواد بين 0.8% و1.2%.

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ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو والتضخم للعام الجاري وما بعد ذلك إذ يتعافى اقتصاد منطقة اليورو بأسرع من المتوقع.

وقفز سهم زوبلس الألمانية لبيع الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت 7.8 % بعد أن رفعت هيلمان اند فريدمان عرضها للاستحواذ على الشركة إلى 3.29 مليار يورو (3.89 مليار دولار) من عرض أولي قدره 3 مليارات يورو.

ونزل سهم اسوشيتد بريتش فود 2.2% إذ جاءت المبيعات الفصلية في بريم مارك أقل من المتوقع، لكن الشركة رفعت توقعاتها لأرباح العام بالكامل.

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