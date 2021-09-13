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انطلاقة صاعدة للأسهم الأميركية.. داو جونز يربح 240 نقطة

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وول ستريت - أسهم أميركية
وول ستريت
وول ستريت

انطلاقة صاعدة للأسهم الأميركية.. داو جونز يربح 240 نقطة

بنك أوف أميركا يتوقع وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

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ربح مؤشر داو جونز الأميركي 240 نقطة لدى بدء تداولات الأسهم الأميركية في "وول ستريت" الاثنين بدعم تقديرات اقتصادية متفائلة حول تراجع تداعيات الجائحة، وصعود أسعار الأصول.

توقع بنك أوف أميركا، وصول أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة في حال واجه العالم شتاء باردا.

وقال البنك في مذكرة بحثية، اليوم الاثنين، إن زيادة الإنتاج من السعودية وغيرها من أعضاء أوبك + قد عوضت عن تحسن الطلب.

وذكر محللو البنك الأميركي: "على الرغم من تحركات أسعار النفط، تعمل أوبك + مرة أخرى على استقرار أسعار النفط كما فعلت تاريخياً".

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