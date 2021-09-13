.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مؤشر الأسهم السعودية يعود للصعود ويغلق فوق 11386 نقطة

  • الخط
سوق السعودية

مؤشر الأسهم السعودية يعود للصعود ويغلق فوق 11386 نقطة

عضو جمعية الاقتصاد السعودية يشرح في لقاء مع "العربية" خيارات التسوية أمام "جبل عمر"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 0.38% ليكسب 43.53 نقطة، ويقفل عند مستوى 11386.38 نقطة، وبتداولات زادت قيمتها على 7.2 مليار ريال.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية" إن "صندوق الإنماء مكة العقاري" سيكون من الأفضل له التسوية مع شركة "جبل عمر" بعد عدم التزامها بالاتفاقية بسداد الإيجار السنوي المقدر بـ 540 مليون ريال بسبب جائحة كورونا ولهذا السبب تحاول الوصول إلى تسوية مع الصندوق العقاري لإيجاد حلول ترضي الطرفين.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

أوبك ترفع توقعات زيادة الطلب على النفط في 2022 لـ4.15 مليون برميل طاقة النفط أوبك ترفع توقعات زيادة الطلب على النفط في 2022 لـ4.15 مليون برميل

وكانت أسهم شركات الدريس، ونسيج، وكيمانول، وبترو رابغ، وتكوين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سابك للمغديات الزراعية، وبوبا العربية، وباتك، والمتحدة للتأمين، وتبوك الزراعية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.15% و2.86%.

وجاءت أسهم شركات سيرا، وكيمانول، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، ونسيج، وسيرا، وكيمانول، والشرقية للتنمية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 34.57 نقطة ليقفل عند مستوى 25378.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 2229 صفقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
الأكثر قراءة
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. "معه حسيت أني بخير"
احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية
للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة
قبل أن تذهب
العربية ترصد مظاهر التأهب العسكري الإسرائيلي على حدود قطاع غزة
العربية ترصد مظاهر التأهب العسكري الإسرائيلي على حدود قطاع غزة
اكتشف المزيد