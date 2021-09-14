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أسعار الذهب الفورية مستقرة مع ترقب بيانات التضخم الأميركية 

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الذهب

أسعار الذهب الفورية مستقرة مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

سعر أونصة الذهب استقر عند 1791.09 دولار

رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم رئيسية في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص إجراءات التحفيز الرامية لدعم التعافي الاقتصادي من الجائحة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1791.09 دولار للأونصة، في حين نزل في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1792.40 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية. ويتوقع اقتصاديون أن يكون معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة، ارتفع 0.3% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر السابق.

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وقال مدير السلع في فيليب فيوتشرز، أفتار ساندو: "قد تمثل قراءة أخرى مرتفعة كثيرا تحديا من واقع البيانات لآراء صانعي السياسات بأن التضخم سيكون مؤقتا".

وتأتي البيانات قبل اجتماع مهم بشأن السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 21 و22 سبتمبر/أيلول، حيث تترقب الأسواق عن كثب إعلان المجلس عن توقيت بدء تقليص برنامج شراء السندات خلال الجائحة.

واستقر مؤشر الدولار بعدما سجل أعلى مستوي قي أسبوعين أمس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 23.65 دولار للأونصة، وفقد البلاتين 0.3% إلى 957.87 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 2100.10 دولار.

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