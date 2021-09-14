أسهم أوروبا تهبط قبل صدور بيانات التضخم الأميركية

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في حين غطى ضعف أسهم شركات المنتجات الفاخرة والتعدين على التفاؤل في المنطقة حيال التعافي الاقتصادي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بعد تعاف جزئي يوم الاثنين من خسائر الأسبوع الماضي.

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ونزلت أسهم شركات السلع الفاخرة ومن بينها إل.في.إم.إتش وكيرينج وريتشمونت بين 1.6% و2% مقتفية أثر نظرائها في آسيا نتيجة مخاوف بشأن انتشار إصابات كوفيد-19 في الصين.

وارتفع سهم باندورا للحلي 3.7% بعدما أعلنت أنها تهدف لزيادة المبيعات بين 6% و8% في السنوات المقبلة.

ودفعت أسهم التعدين مؤشر الأسهم البريطانية فايننشال تايمز 100 للهبوط 0.3% حتى في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أن أرباب الأعمال أضافوا عددا قياسيا من العاملين بلغ 241 ألفا الشهر الماضي.