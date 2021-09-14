الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات تخفيف الدعم

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية أمس الاثنين، بينما تتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض مشترياته للأصول عاجلا لا آجلا على الرغم من قفزة في الإصابات بكوفيد-19.

وارتفع مؤشر الدولار في وقت سابق إلى 92.887، وهو أعلى مستوى له منذ 27 أغسطس. وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.1% عند 92.707.

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تنتظر السوق حزمة بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع، بدءا ببيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء والتي ستقدم صورة عامة لتقدم الاقتصاد قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم.

وجاء اليورو بين العملات التي تراجعت أمام العملة الخضراء مع انخفاضه إلى 1.1770 دولار، وهو أدنى مستوى له في حوالي أسبوعين بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سيبدأ تقليص برنامجه الطارئ لمشتريات السندات. وجرى تداول العملة الأوروبية في أواخر التعاملات منخفضة 0.1% عند 1.1799 دولار.

مقابل العملة اليابانية استقر الدولا عند 109.95 ين، وفي سوق العملات المشفرة، هبطت بيتكوين 3.1% إلى 44 ألفاً و567 دولاراً.