نيكاي يغلق عند أعلى مستوى بأكثر من 31 عاماً

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى فيما يزيد عن 31 عاما اليوم الثلاثاء بقيادة الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتي اقتفت أثر مكاسب وول ستريت بينما عزز التقدم في حملة التطعيمات المحلية الآمال بإعادة فتح الاقتصاد.

وصعد المؤشر نيكاي 0.73% ليغلق عند 30670.10 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 1990. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.01 % إلى 2118.87 نقطة.

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وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الليلة الماضية لينهي موجة خسائر على مدار خمسة أيام.

وقاد مكاسب 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية قطاع التأمين الذي صعد 3.67% وتلاه قطاع الشحن الذي ربح 2.14%.

وكسبت المصافي 2.05% بينما صعد النفط لأعلى مستوى في 6 أسابيع.

وفقد سهما عملاقي التكنولوجيا مجموعة سوفت بنك وأدفانتست،0.49 % و0.18% على التوالي بعد هبوط المؤشر ناسداك أمس.

وارتفع سهم طوكيو مارين هولدينجز 6.2% وكان الأفضل أداء على المؤشر نيكاي، وتلاه سهم شوا دينكو الذي قفز 6.19% وارتفع سهم زد هولدينجز 5.24%.

ونزل سهم كونامي هولدينجز 2.79% وكان الأسوأ أداء على نيكاي، وتلاه سهم باسيفيك ميتالز الذي خسر 2.72% وسهم طوكيو إلكتريك باور كومباني هولدينجز الذي تراجع 2.27%.