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الأسهم الأميركية تغلق منخفضة بفعل مخاوف التعافي وزيادة الضرائب

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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

الأسهم الأميركية تغلق منخفضة بفعل مخاوف التعافي وزيادة الضرائب

نيويورك - رويترز

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أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة، أمس الثلاثاء، إذ ألقت شكوك اقتصادية واحتمالات متزايدة لرفع ضريبة الشركات بظلالها على معنويات المستثمرين، وغطت على علامات على انحسار التضخم في الولايات المتحدة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 284.29 نقطة، أو 0.82%، إلى 34585.34 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 25.68 نقطة، أو 0.57%، ليغلق عند 4443.05 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع منخفضا 64.77 نقطة، أو 0.43%، إلى 15040.81 نقطة.

مؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفض بحوالي 1.8% عن مستواه في بداية الشهر، بعد أن سجل مكاسب بأكثر من 18% منذ بداية العام.

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