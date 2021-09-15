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سعر الذهب.. ما سر النطاق الضيق عند 1800 دولار للأونصة؟

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سعر الذهب.. ما سر النطاق الضيق عند 1800 دولار للأونصة؟

بيانات التضخم تعزز الشكوك حيال مستقبل التحفيز من الاحتياطي الفيدرالي

نيويورك - رويترز

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تماسكت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق قرب مستوى 1800 دولار الرئيسي إذ غذت بيانات التضخم الأميركية المنخفضة الشكوك حيال الإطار الزمني لتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض إجراءات التحفيز.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1800.3 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0904 بتوقيت غرينتش ولكنه يقل طفيفا عن ذروة أسبوع‭‭ ‬‬التي بلغها الثلاثاء عند 1808.50 دولار ويرجع ذلك جزئيا لتعافي الدولار بعض الشيء من خسائره نتيجة بيانات التضخم.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1801.80 دولار. والدولار القوي يزيد تكلفة المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى.

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وسجلت أسعار المستهلكين الأميركيين أبطأ وتيرة زيادة في ستة أشهر في أغسطس/ آب لتعطي مصداقية لاعتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن مستويات التضخم المرتفعة مؤقتة. وتراجعت الفضة 0.3% إلى 23.77 دولار للأوقية.

وسجل البلاتين أقل مستوى فيما يزيد عن تسعة أشهر عند 925.50 دولار وفي أحدث تعاملات سجل هبوطا 0.7% إلى 932.18 دولار. واستقر البلاديوم عند 1977.74 دولار.

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