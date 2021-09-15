بيانات صينية ضعيفة تهبط بأسهم أوروبا في المعاملات المبكرة

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء حيث أثرت مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع أسهم السفر والترفيه وارتفاع التضخم في بريطانيا على المعنويات في المعاملات المبكرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%.

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وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو قطاعي المصانع والتجزئة في الصين في أغسطس/آب بعد تفش جديد لفيروس كورونا واضطراب الإمدادات، نقلاً عن رويترز.

وكان قطاع السفر والترفيه الأكثر انخفاضا في أوروبا حيث نزل 1.1%، بينما تضررت أسهم شركات الألعاب بعدما هوت أسهم الشركة المشغلة لنوادي القمار في مكاو، مع بدء الحكومة مشاورات عامة يخشى المستثمرون أن تؤدي إلى تشديد القواعد في أكبر مركز للقمار في العالم.

وصعد سهم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا بنحو 1% مع اقتراب مبيعاتها من مستويات ما قبل الجائحة، لكن سهم إتش أند إم السويدية انخفض 3% بعد زيادة مبيعاتها الفصلية أقل من المتوقع.

وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني كما نزل مؤشر الأسهم المتوسطة 0.2% بعد بيانات أظهرت أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى خلال أكثر من تسعة أعوام في الشهر الماضي.