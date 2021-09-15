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سهم "سوديك" بـ 20 جنيهاً.. فكم تبلغ تقييمات الأسهم العقارية الأخرى بمصر؟

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البورصة المصرية

سهم "سوديك" بـ 20 جنيهاً.. فكم تبلغ تقييمات الأسهم العقارية الأخرى بمصر؟

"فاروس" ترسم تقييمات موازية لأسهم القطاع العقاري باعتماد على صفقة "سوديك"

دبي - العربية.نت

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قالت ميار العشري، نائب رئيس ومحلل القطاع العقاري في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في مقابلة مع "العربية" إن "فاروس" أعطت تقييمات موازية لأسهم القطاع العقاري باعتماد على صفقة "سوديك".

وأفادت العشري بأن الشركة قامت بالتقييم بناء على سعر العرض المقدم من "الدار العقارية" على شركة السادس من أكتوبر للتنمية "سوديك" بسعر سهم 20 جنيهاً.

وبحساب تقييم شركة سوديك في ضوء العرض بقيمة 7.1 مليار جنيه، أعطت فاروس تقييمات موازية لأسهم القطاع الأخرى، بحيث يصل تقييم سهم طلعت مصطفى إلى 17.7 جنيه، مقارنة مع السعر الحالي البالغ 7.8 جنيه للسهم.

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وقدرت سهم اوراسكوم للتنمية عند 18.7 جنيه مقارنة مع السعر الحالي البالغ 4.99 جنيه، وبالم هيلز عند 5.07 جنيه مقارنة مع السعر الحالي 2.08 جنيه.

وأوضحت العشري أن طرق التقييم تقود إلى تقديرات متباينة، ومن الصعب الحكم بشكل قطعي على توجهات الأسهم بالسوق، وتوقيت عكس أثر الأنباء على السهم.

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