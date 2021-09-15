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سوق السعودية تعود للمستويات المرتفعة.. تاسي يغلق فوق 11410 نقاط

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سوق السعودية

سوق السعودية تعود للمستويات المرتفعة.. تاسي يغلق فوق 11410 نقاط

الزخم المعزز بالطروحات يواصل دعم المؤشر لأعلى مستويات منذ عام 2008

دبي - العربية.نت

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة الأربعاء مرتفعاً 0.33% ليكسب 37.8 نقطة ويغلق عند 11410.98 نقطة بتداولات فاقت 6.77 مليار ريال.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث في مقابلة مع "العربية" إن الزخم المعزز بموجة الطروحات الأولية، يواصل دعم المؤشر لمستويات هي الأعلى منذ عام 2008.

وأشار إلى أن "أي طرح أولي يقدم فرصة لتحقيق أرباح، وبالتالي فإن الجهات التنظيمية تحرص على الموازنة بين منح الفرصة للفرد وللاستثمار المؤسساتي في هذه الطروحات".

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