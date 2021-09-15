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عمليات جني الأرباح تهبط بالمؤشر الياباني من مستويات قياسية

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بورصة طوكيو أسهم اليابان
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

عمليات جني الأرباح تهبط بالمؤشر الياباني من مستويات قياسية

هبط المؤشر نيكاي 0.52%

طوكيو - رويترز

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تراجع المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، من أعلى مستوى في ثلاثة عقود الذي بلغه الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاع قوي خلال الأسبوعين الماضيين كما نالت المخاوف التنظيمية في الصين من مجموعة سوفت بنك وأسهم العقارات.

وهبط المؤشر نيكاي 0.52% ليغلق عند 30511.71 نقطة. وأمس الثلاثاء، تجاوز ذروة بلغها في فبراير/شباط ليصل إلى 30795.78 في أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 1990. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06% إلى 2096.39 نقطة.

وتسارعت وتيرة الانتعاش في سوق الأسهم اليابانية منذ الثالث من سبتمبر/أيلول عندما أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا عزمه ترك المنصب، مما عزز الآمال في حزمة تحفيز جديدة.

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وخسرت مجموعة سوفت بنك 5.8% بفعل مخاوف بشأن انكشافها على شركة علي بابا وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى مع تشديد بكين للوائح التنظيمية في هذا القطاع.

وكان المؤشر الفرعي لشركات العقارات الأسوأ أداء إذ انخفض بنسبة 2.2%. وعزى بعض المحللين ذلك إلى تداعيات المتاعب التي تعاني منها أسهم العقارات الصينية.

وتراجع العديد من الموردين اليابانيين لشركة أبل بعد انخفاض أسهم الشركة المصنعة لهاتف آيفون أمس الثلاثاء عندما كشفت النقاب عن آيفون 13.

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