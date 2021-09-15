وول ستريت تفتح على ارتفاع طفيف بفعل الشكوك الاقتصادية

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف، اليوم الأربعاء، إذ خفف تراجع التضخم بعض المخاوف من خفض مبكر للتحفيز النقدي، في حين حد تباطؤ الانتعاش الاقتصادي وعدم اليقين حيال رفع الضرائب من المكاسب.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 3.4 نقطة بما يعادل 0.01% إلى 34580.95 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.4 نقطة أو 0.10% إلى 4447.49 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 33.6 نقطة أو 0.22% إلى 15071.34 نقطة، نقلاً عن رويترز.