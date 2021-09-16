أبوظبي تقود بورصات الخليج للارتفاع ومصر تتراجع

عكست البورصات الرئيسية في منطقة الخليج مسارها بعد أن تكبدت خسائر في التعاملات المبكرة لتغلق مرتفعة اليوم الخميس، فيما سجلت أبوظبي مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.

وفي أبوظبي، ربح المؤشر 0.8% بدعم من ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 2.5%.

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وذكرت رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر أن مصرف الإمارات المركزي يبحث سبلا لاستبدال سعر الفائدة المحلي بين البنوك، بينما يحاول اللحاق بالجهات التنظيمية العالمية التي ستوقف العمل بمثل هذه المعايير بعد محاولات بنوك للتلاعب بها، نقلاً عن رويترز.

وتجري الإمارات المشاورات بينما تسعى لمواءمة نظامها المالي مع المعايير الدولية في جوانب مثل مكافحة غسل الأموال والعقوبات، وتعزيز مكانتها كمركز تجاري في الشرق الأوسط.

وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 0.6% فيما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5%.

وأعلن معرض إكسبو 2020 دبي أمس الأربعاء، أن الزوار بدءا من سن 18 عاما سيكون عليهم تقديم ما يفيد تلقيهم اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 أو نتيجة فحص سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا خلال 72 ساعة قبل الحضور.

وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 0.1% بدعم من زيادة 1% لسهم مصرف الراجحي.

وارتفعت صادرات النفط الخام للمملكة في يوليو/تموز لأعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني وفقا لما ذكرته مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الخميس.

وارتفع إنتاج النفط من أكبر مُصدر في العالم للخام 547 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 9.474 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.

وأضاف مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.6% فيما ارتفع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 2.1%.

وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 1.4% ليواصل خسائر تكبدها في الجلسة السابقة، إذ تعرض لضغوط بفعل انخفاض سهم البنك التجاري الدولي مصر 2.1%.

تلزم مصر كبار دافعي الضرائب بالانضمام إلى برنامج لتقديم فواتيرهم الضريبية إلكترونيا، وهو نظام يهدف لدمج المتاجر الصغيرة وغيرها من الشركات في الاقتصاد الرسمي والذي ظلت بمنأى عن رقابته لفترة طويلة.

وجاء أداء الأسواق كالتالي:

السعودية.. صعد المؤشر 0.1% إلى 11422 نقطة

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.8% إلى 7883 نقطة

دبي.. أضاف المؤشر 0.6% إلى 2901 نقطة

قطر.. زاد المؤشر 0.6 % إلى 11181 نقطة

مصر.. خسر المؤشر 1.4% إلى 10998 نقطة

البحرين.. صعد المؤشر 0.4% إلى 1679 نقطة

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.7% إلى 3934 نقطة

الكويت.. أضاف المؤشر 0.5% إلى 7511 نقطة