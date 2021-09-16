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الذهب يتراجع 0.4% مع ترقب المستثمرين لتحركات المركزي الأميركي

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سعر الذهب

الذهب يتراجع 0.4% مع ترقب المستثمرين لتحركات المركزي الأميركي

وصل إلى 1785.13 دولار للأونصة في المعاملات الفورية

رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأميركي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة مثلما يحدث بسبب التحفيز واسع النطاق. وقد يعالج تقليص التحفيز هذين الوضعين مما يؤثر على جاذبية الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1785.13 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجع سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1787.40 دولار للأوقية، وزاد مؤشر الدولار 0.2%.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي في 21 و22 سبتمبر/ أيلول وسط تزايد عدد صناع القرار الذين يلمحون بدعمهم لإنهاء برنامج المجلس لشراء السندات بدءا من هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 1% إلى 23.59 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2024.51 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7% إلى 940.81 دولار للأوقية.

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