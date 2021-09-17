اكتتاب solutions by stc.. قيمة اكتتاب المؤسسات الإجمالية 471 مليار ريال

قالت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc إن فترة اكتتاب المؤسسات انتهت بنسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 130 ضعفاً، حيث وصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 471 مليار ريال.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، "إن عملية طرح الشركة، يأتي متسقاً مع توجهات استراتيجية مجموعة stc للنمو، وضمن سعي المجموعة وراء إنجاز العديد من المشاريع الرقمية الطموحة، وتمكنا من تطوير منتجات رقمية مبتكرة ودخول أسواق جديدة، وتدعم هذه الخطوة أيضا جھودنا في مجالي الاستدامة والحوكمة كما تعزز من حضورنا المحلي والإقليمي والعالمي، وتؤهلنا لمركز الصدارة والريادة، لنكون المزود الأول لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات ليس داخل المملكة فحسب ولكن أيضاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا".

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وأشار الوتيد إلى أن هذا الاكتتاب هو نقلة نوعية ومهمة في دعم الشركات العاملة بمجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، باعتبار هذه الشركات من المرتكزات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، فالاستثمار بالتقنية يعتبر من الأولويات المهمة التي تدعم التنمية بمختلف المجالات بالمملكة، حيث نعمل في stc على المساهمة في هذه الرؤية وإتاحة الفرصة للجهات الاستثمارية من شركات وأفراد للانضمام معنا في هذه الرحلة، كوننا نعتمد على خطة استراتيجية طموحة لدعم النمو المستدام، وفي الوقت نفسه تأتي ضمن دعم مجموعة stc لتمكين التحول الرقمي بشكل أساسي في كافة القطاعات من خلال منظومة متكاملة من الخدمات تقدمها المجموعة وشركاتها المختلفة، مما عزز من نجاح شركة solutions by stc في منظومة stc وتحولها من استحواذ بـ 100 مليون ريال لشركة تقدر قيمتها الحالية بأكثر من 18 مليار ريال.

وكانت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" ، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، قد أعلنت عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في اكتتابها العام ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 151 ريالا للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني وصول القيمة السوقية للشركة إلى 18.1 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

وستنطلق مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد يوم الأحد 12 /02 /1443هـ الموافق 19 /09 /2021م والتي ستستمر لغاية يوم الثلاثاء 14 /02 /1443هـ الموافق 21 /09 /2021م، وتم تخصيص 2,400,000 سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.