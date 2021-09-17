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قوة الدولار تضع الذهب على مسار خسارة أسبوعية

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سعر الذهب

قوة الدولار تضع الذهب على مسار خسارة أسبوعية

فقد المعدن الأصفر 1.6% من قيمته هذا الأسبوع

رويترز

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انتعشت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي، فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1762.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1762.80 دولار للأوقية. وفقد المعدن الأصفر 1.6% من قيمته هذا الأسبوع.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

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وتراجع الذهب 2.7% أمس الخميس، بعدما قفز مؤشر الدولار، فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.94 دولار للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من شهر أمس.

وارتفع البلاتين 1.1% إلى 942.76 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 1.3% ليسجل 2007.95 دولار للأوقية.

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