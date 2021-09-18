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الأسهم الأميركية تنهي أسبوعا عاصفا على خسائر حادة

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الأسهم الأميركية تنهي أسبوعا عاصفا على خسائر حادة

مخاوف من زيادة ضرائب الشركات والسلالة دلتا المتحورة

نيويورك - رويترز

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أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض كبير في موجة بيع واسعة النطاق الجمعة، وذلك في نهاية أسبوع حفل ببيانات اقتصادية قوية ومخاوف من زيادة ضرائب الشركات والسلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19 والتحولات المحتملة في الجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي مشترياته من الأصول.

وتراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة، إذ تكبد المؤشر ناسداك المجمع أكبر خسارة مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الأسهم المرتبطة بالنمو التي تقود السوق.

كما تكبدت خسائر أسبوعية، وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز أكبر انخفاض له في أسبوعين منذ فبراير /شباط.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 168.15 نقطة أو 0.48% إلى 34583.17 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 41.06 نقطة أو 0.92% إلى 4432.69 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 137.96 نقطة أو 0.91% إلى 15043.97 نقطة.

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