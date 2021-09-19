توقعات بتطرق الفيدرالي لبدء تقليص برنامج شراء السندات الأسبوع الجاري

يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الجاري، إذ من المتوقع أن يشير إلى بدء تقليص برنامج شراء السندات الشهرية بنهاية الاجتماع يوم الأربعاء.

يأتي ذلك كخطوة نحو خفض التحفيز في ظل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا. ويرى اقتصاديون شملهم استطلاع بلومبرغ، أن هذا التلميح سيتبعه إعلان رسمي في نوفمبر.

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ومن المُرجّح أن يحاول رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال الاجتماع إقناع الأميركيين بأن خفض التحفيز لا يُنذر بزيادة أسعار الفائدة في المستقبل.