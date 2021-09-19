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زخم الطروحات يتواصل.. مؤشر الأسهم السعودية يغلق فوق 11396 نقطة

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سوق السعودية

زخم الطروحات يتواصل.. مؤشر الأسهم السعودية يغلق فوق 11396 نقطة

الأول كابيتال للعربية: إقبال قوي متوقع من الأفراد على طرح solutions by stc

دبي - العربية.نت

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأحد متراجعا بنسبة 0.21% ليفقد 24.27 نقطة ويغلق عند 11396.9 نقطة بتداولات زادت على 6.4 مليار ريال، لكنه يظل في مستويات هي الأعلى منذ العام 2008، ويتلقى المؤشر دعاما قويا من زخم الطروحات الأولية الكبرى مثل طرح أكوا باور وsolutions by stc.

أكد رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء آل إبراهيم، في مقابلة مع "العربية" أن عملية اكتتاب الأفراد بأسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc، التي انطلقت اليوم الأحد 19 سبتمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 21 سبتمبر، ستشهد زخماً كبيرا جداً، وإقبالاً قوياً، بالتزامن مع النسبة القليلة المحددة بـ 10% من الطرح للأفراد.

وأشار آل إبراهيم إلى تخصيص 2.400.000 سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى، وذلك بعد انتهاء فترة اكتتاب المؤسسات بنسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 130 ضعفاً، حيث وصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 471 مليار ريال.

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وتوقع أن يأتي الإقبال القوي من الأفراد على اكتتاب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc، من جاذبة الطرح نفسه أولا، ومن التوقعات الواعدة المستقبلية لأداء الشركة، بعد أن حققت نموا مرتفعا في المرحلة الماضية، ولكونها تعمل في قطاع واعد ومهم وحساس يتواكب مع متطلبات تطور الشركات عبر الاعتماد على التقنية، ويواكب متطلبات رؤية 2030.

وبشأن سوق الأسهم السعودية ككل، قال آل إبراهيم إن الإصلاحات في الاقتصاد والسوق السعودي، تتواكب مع تراجع ارتباط السوق المالية مع أداء النفط، وبالتالي فإن خطط صندوق الاستثمارات العامة، والطروحات وإطلاق برامج شاملة مثل برنامج تنمية القدرات، كلها عوامل باتت تأخذ حيزا مهماً في التأثير على السوق المالية.

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