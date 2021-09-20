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أسهم أوروبا تهبط قرب أدنى مستوياتها في شهرين

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الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تهبط قرب أدنى مستوياتها في شهرين

قادت أسهم الطاقة والتعدين الخسائر

رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية 1% إلى أدنى مستوياتها في قرابة شهرين، اليوم الاثنين، مقتفية أثر انخفاض الأسهم الآسيوية، إذ يخشى المستثمرون من أن تبدأ بنوك مركزية كبرى في إبداء مؤشرات حول تقليص برامج التحفيز التي تبنتها مع بدء الجائحة لدى عقدها عدد من الاجتماعات هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4%، إذ قادت أسهم الطاقة والتعدين الخسائر على خلفية تراجع أسعار السلع الأساسية.

ومؤشر الأسهم الأوروبية القياسي متراجع الآن في ثلاثة أسابيع متتالية بسبب مخاوف من تباطؤ النمو العالمي والتداعيات من تشديد اللوائح التنظيمية للشركات الصينية.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء، إذ من المتوقع أن يضع البنك المركزي الأساس لتقليص التحفيز. فيما يعقد بنك إنجلترا المركزي اجتماعه الخاص بالسياسة يوم الخميس.

وتراجعت الأسهم الألمانية 1.6% إذ أظهرت بيانات قفزة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الشهر الماضي.

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