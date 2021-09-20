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بداية أسبوع حمراء للأسهم العالمية.. مؤشر السعودية يتماسك فوق 11328 نقطة

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سوق السعودية

بداية أسبوع حمراء للأسهم العالمية.. مؤشر السعودية يتماسك فوق 11328 نقطة

رئيس المشورة في GIB Capital: مخاوف التضخم تضغط على الأسواق العالمية

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، منخفضاً 0.61% ليفقد 69.51 نقطة، ويقفل عند مستوى 11328.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال.

وتحدث رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، عن نشوء مخاوف متشابكة تضغط على أسواق المال العالمية، مبيناً في مقابلة مع "العربية" أن واحداً من المخاوف هو ارتفاع معدلات التضخم، المدعوم بارتفاع أسعار الطاقة، في عدد من الاقتصادات الرئيسية.

وأشار إلى مخاوف تحيط بآفاق استدامة النمو المعزز بحزم السياسات النقدية للبنوك المركزية، مع مواصلة تأثير تحورات جائحة كورونا.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، والمملكة، وبوان، والخريف، وسبكيم العالمية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الصناعات الكيميائية الأساسية، ومكة، والصقر للتأمين، وعطاء، وإسمنت اليمامة، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.07% و5.05%.

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وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وكيان السعودية، والإنماء، وسبكيم العالمية، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات نسيج، والراجحي ، وسابك، ودار الأركان، وإعمار، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 13.06 نقطة ليقفل عند مستوى 24.870.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 62 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 2137 صفقة.

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