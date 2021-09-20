هيئة السوق تقر تعديل أنشطة "ناتيكسيس" في السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية يوم الاثنين أنها وافقت على طلب من شركة ناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار على تعديل قائمة الأعمال المرخص بممارستها في المملكة، بما يسمح لها بالتعامل كمتعهد التغطية والترتيب في أعمال الأوراق المالية.

وأضافت الهيئة أن التعديل يلغي نشاط ناتيكسيس العربية السعودية لتقديم المشورة. ولم ترد ناتيكسيس حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

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وافتتح بنك الاستثمار الفرنسي مكتبا للأعمل المصرفية للشركات والاستثمار في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي.

وتسعى مؤسسات مالية غربية إلى فرص في السعودية منذ أن كشفت الحكومة عن خطط لخصخصة أصول واستحداث إصلاحات لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية في ظل برنامج (رؤية 2030) الهادف لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.