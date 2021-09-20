.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هيئة السوق تقر تعديل أنشطة "ناتيكسيس" في السعودية

  • الخط
ناتيكسيس
ناتيكسيس
شركات

هيئة السوق تقر تعديل أنشطة "ناتيكسيس" في السعودية

الشركة تعتزم التعامل كمتعهد التغطية والترتيب في أعمال الأوراق المالية

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية يوم الاثنين أنها وافقت على طلب من شركة ناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار على تعديل قائمة الأعمال المرخص بممارستها في المملكة، بما يسمح لها بالتعامل كمتعهد التغطية والترتيب في أعمال الأوراق المالية.

وأضافت الهيئة أن التعديل يلغي نشاط ناتيكسيس العربية السعودية لتقديم المشورة. ولم ترد ناتيكسيس حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

وافتتح بنك الاستثمار الفرنسي مكتبا للأعمل المصرفية للشركات والاستثمار في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي.

وتسعى مؤسسات مالية غربية إلى فرص في السعودية منذ أن كشفت الحكومة عن خطط لخصخصة أصول واستحداث إصلاحات لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية في ظل برنامج (رؤية 2030) الهادف لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد