10.8 مليار تبخرت من بورصة مصر.. وهذا هو السبب

واصلت مؤشرات بورصة مصر تراجعها في ختام جلسة تعاملات، اليوم الاثنين، بضغط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال تعاملات اليوم خاسراً نحو 10.85 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 706.751 مليار جنيه. وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.93 مليار جنيه، من خلال 423.86 مليون سهم، عبر 47.57 ألف صفقة.

على صيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.64%، ليغلق عند مستوى 10710 نقاط. كما نزل مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة.

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كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة. وتراجع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 2688 نقطة. كما نزل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 3655 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافي 23.24 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي 15.89 مليون جنيه و7.35 مليون جنيه على التوالي.

جاء تراجع السوق بضغط بيعي للمؤسسات، حيث اتجهت المؤسسات المحلية والعربية للبيع بصافي 105.5 مليون جنيه و9.3 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية للشراء بصافي 17.9 مليون جنيه.