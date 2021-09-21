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مؤشرات الخليج تتراجع مقتفية أثر البورصات الآسيوية

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متداول في سوق دبي المالي (رويترز)
متداول في سوق دبي المالي
أسواق الخليج

مؤشرات الخليج تتراجع مقتفية أثر البورصات الآسيوية

واجهت الأسهم الآسيوية صعوبة بعد موجة بيع بسبب مخاوف أزمة "إيفرغراند"

رويترز

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تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مقتفية أثر هبوط الأسهم الآسيوية.

واجهت الأسهم الآسيوية صعوبة بعد موجة بيع عصفت بشهور من الهدوء غير المستقر، إذ تسببت مخاوف من تسبب أثر محنة شركة التطوير المثقلة بالديون تشاينا إيفرغراند في نزوح عالمي عن الأصول مرتفعة المخاطر.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1%، وخسر سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 0.9%، ونزل سهم مصرف الراجحي 0.2%.

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ارتفع خام برنت 95 سنتا أو 1.3% إلى 74.87 دولار للبرميل، إذ أشار محللون إلى مؤشرات على شح في الإمدادات الأميركية.

وخسر مؤشر أبوظبي 0.2%، متأثرا بهبوط 0.3% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، وانخفاض 0.3% لسهم شركة اتصالات.

لكن سهم مجموعة الشركة العالمية القابضة تقدم 0.6% بعد أن استثمرت شركة تابعة بها 55 مليون درهم أخرى (14.97 مليون دولار) في فاير فلاي لجلب خدمات الإعلان الرقمي لسيارات الأجرة في المنطقة.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.7% متأثرا بهبوط 1.2% لسهم شركة إعمار العقارية، وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.7%.

قالت الإمارة أمس الاثنين إنها بصدد إنشاء "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة" التي ستعمل ككيان قانوني مستقل ذاتيا ماليا وإداريا.

وستعمل أكثر من 5 آلاف شركة دولية تحت مظلة الهيئة الجديدة.

وتراجع المؤشر القطري 0.2% مع تراجع سهم مسيعيد للبتروكيماويات 1.8%.

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