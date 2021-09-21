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بأكبر طرح أوروبي.. صعود UMG وسهم Vivendi يهوي

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الأسواق العالمية

بأكبر طرح أوروبي.. صعود UMG وسهم Vivendi يهوي

Vivendi تطرح 60% من أسهمها في UMG للمساهمين الحاليين

دبي - العربية.نت

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مقابل ارتفاعات القوية على سهم المجموعة الموسيقية UNIVERSAL MUSIC GROUP ضغطت تراجعات قوية على سهم الشركة التي طرحت الحصة وهي Vivendi.

شهد سهم UMG ارتفاعات قوية بـ 40% مطلع التداولات في أول يوم لإدراجه في بورصة EURONEXT في أمستردام، بأكبر طرح من نوعه العالم الحالي.

جرى تحديد السعر التقني المرجعي للسهم في الطرح عند 18.5 يورو ما يقيم الشركة بـ 33.5 مليار يورو.

طرحت شركة VIVENDI حصة 60% في شركة UMG للمساهمين الحاليين في VIVENDI واحتفظت لنفسها بحصة 10%، علما أنها كانت المساهم الأكبر في الشركة قبل الطرح بحصة 70%.

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