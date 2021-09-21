.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مخاوف تعثر إيفر غراند تهبط بأسهم اليابان 2.17%

  • الخط
أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
رجل ينظر لشاشة تعرض أسهم اليابان
أسهم اليابان

مخاوف تعثر إيفر غراند تهبط بأسهم اليابان 2.17%

مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 21 يونيو

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اقتفت الأسهم اليابانية أثر التراجع في الأسواق العالمية، لتغلق منخفضة اليوم الثلاثاء، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول مرتفعة المخاطر بفعل مخاوف من تعثر محتمل لمجموعة إيفرغراند الصينية، غير أن بعض عمليات الشراء لاقتناص الفرص ساعدت في الحد من الخسائر.

وانخفض المؤشر نيكاي 2.17% ليغلق عند 29839.71 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض له منذ 21 يونيو/حزيران. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7% إلى 2064.55 نقطة.

هزت الأسواق العالمية أمس الاثنين مخاوف متزايدة من احتمال تخلف إيفرغراند عن السداد، إذ تكبد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر خسائهاما اليومية بالنسبة المئوية منذ مايو/أيار.

ومع ذلك، قال مشاركون في السوق إن تأثير عمليات البيع على السوق اليابانية كان محدودا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
iOS 15.. أبل تطلق نظام تشغيل آيفون الجديد.. وهذه طريقة تنزيله iOS 15.. أبل تطلق نظام تشغيل آيفون الجديد.. وهذه طريقة تنزيله
أردوغان يرتبك بكتابه.. فيديو يخلق جدلاً واسعاً أردوغان يرتبك بكتابه.. فيديو يخلق جدلاً واسعاً
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم
طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون
قبل أن تذهب
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
اكتشف المزيد