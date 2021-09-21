مخاوف تعثر إيفر غراند تهبط بأسهم اليابان 2.17%

اقتفت الأسهم اليابانية أثر التراجع في الأسواق العالمية، لتغلق منخفضة اليوم الثلاثاء، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول مرتفعة المخاطر بفعل مخاوف من تعثر محتمل لمجموعة إيفرغراند الصينية، غير أن بعض عمليات الشراء لاقتناص الفرص ساعدت في الحد من الخسائر.

وانخفض المؤشر نيكاي 2.17% ليغلق عند 29839.71 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض له منذ 21 يونيو/حزيران. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7% إلى 2064.55 نقطة.

مادة اعلانية

هزت الأسواق العالمية أمس الاثنين مخاوف متزايدة من احتمال تخلف إيفرغراند عن السداد، إذ تكبد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر خسائهاما اليومية بالنسبة المئوية منذ مايو/أيار.

ومع ذلك، قال مشاركون في السوق إن تأثير عمليات البيع على السوق اليابانية كان محدودا.