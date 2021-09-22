أسهم اليابان تبلغ أدنى مستوى في أسبوعين

بلغ المؤشر نيكاي أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، اليوم الأربعاء، إذ تطلع المستثمرون بحذر إلى نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن موعد إنهاء التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر القياسي منخفضا 0.67% عند 29639.40 نقطة، فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02% ليغلق عند 2043.55 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى منذ السادس من سبتمبر/أيلول.

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وغير نيكاي مساره لفترة وجيزة في وقت سابق من اليوم وارتفع بعد أن قالت "هينجدا ريل ستيت جروب"، الوحدة الرئيسية في إيفرجراند الصينية، إنها ستدفع بعض فوائد السندات المستحقة يوم الخميس، مما يهدئ المخاوف من انهيار وشيك.

ومن المقرر اليوم الأربعاء صدور نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي استمر يومين.

وستكون الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة غدا الخميس.