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اليوم.. بدء تداول أسهم "توزيع الغاز الطبيعي" في سوق "نمو"

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السوق السعودية
السوق السعودية
سوق السعودية

اليوم.. بدء تداول أسهم "توزيع الغاز الطبيعي" في سوق "نمو"

13 ريالا السعر الاسترشادي للسهم

دبي - العربية.نت

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يبدأ اليوم الأربعاء، إدراج وتداول أسهم شركة توزيع الغاز الطبيعي في نمو – السوق الموازية السعودية، كإدراج مباشر.

وذكرت "تداول السعودية" في بيان، أنه سيتم إدراج شركة الغاز الطبيعي برمز تداول 9516 وبالرمز الدولي SA15AG54KM12، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وكانت الشركة قد حددت السعر الاسترشادي لتداول أسهمها في السوق الموازية "نمو" عند 13 ريالاً.

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تأسست شركة توزيع الغاز الطبيعي في عام 2000، ويبلغ رأسمالها الحالي 50 مليون ريال مقسماً على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية عند 10 ريالات للسهم.

وأظهر مستند تسجيل أسهم شركة توزيع الغاز، أن المسـاهمين الكبار فـي الشركة الذين يملكون 5% أو أكثر مـن رأس مالهـا هـم: شـركة الغـاز والتصنيـع الأهليـة بنسـبة ملكيـة 35%، وشـركة الخـزف السـعودية بنسـبة ملكيـة 15.87%، وشـركة مجموعـة العبداللطيـف القابضـة بنسـبة ملكيـة 11.53%، وشـركة كابـلات الريـاض بنسـبة ملكيـة 7.67%، وشـركة الجـودة لصناعـة السـيراميك بنسـبة ملكيـة 5.53%.

أفاد المستند بأنه يحظـر علـى كبـار المسـاهمين المذكوريـن في الشركة التصـرف فـي أسـهمهم مـدة 12 شهراً من تاريـخ بـدء تـداول أسـهم الشـركة فـي السـوق الموازيـة فتـرة الحظـر، ويجـوز لهـم التصـرف فـي أسـهمهم بعـد انتهـاء هـذه الفتـرة دون الحصـول علـى موافقـة هيئـة السـوق الماليـة المسـبقة.

وسيقتصـر التـداول فـي الأسـهم محـل الإدراج المباشـر فـي السـوق الموازيـة علـى المسـاهمين الحالييـن باسـتثناء المسـاهمين الكبـار فـي الشـركة الذيـن يملكـون 5% أو أكثـر مـن رأسمالهـا المذكوريـن أعـاه، والذيـن تنطبـق عليهـم فتـرة الحظـر، بالإضافة إلـى فئـات المسـتثمرين المؤهليـن.

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