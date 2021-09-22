خطأ تقني يفقد بيتكوين 90% من قيمتها.. كيف هوت إلى 5402 دولار؟

أظهرت شبكة بيانات العملات المشفرة التي يديرها بعض أكبر اللاعبين في وول ستريت انخفاضاً بنسبة 90% تقريباً في عملة بيتكوين يوم الاثنين، وهو خلل لم يظهر على منصات أخرى.

المنصة، المسماة Pyth، وصفها مؤيدوها بأنها وصلت لمستوى الصناعة، وهو مصطلح يشير إلى الوصول لحد الكمال في الاستقرار والحجم وبيئة النظام، حيث يساهم فيها عمالقة ماليون مثل Jump Trading Group وDRW وFTX.

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وذكرت المنصة يوم الاثنين، بإيجاز أن سعر بيتكوين هو 5402 دولار.

Between 12:21 and 12:23 UTC the Pyth BTCUSD aggregate price was below $40,000 – the lowest price reported was $5,402 with a confidence interval of $21,623 (4x the asset reported price) for a single slot – which was off-market relative to the BTC price available on other markets — Pyth (@PythNetwork) September 20, 2021

وغردت بعدها عبر تويتر: "يواصل المهندسون التحقيق في السبب وهناك تقرير كامل قيد الإعداد". لم تكن هناك تغريدات أخرى من Pyth في هذا الشأن.

كان الرئيس المشارك لشركة Virtu Financial، جو مولوزو، وهي إحدى الشركات المساهمة في Pyth، قال في مقابلة في يونيو: "لكي تنجح منصة كهذه، يجب أن تكون البيانات شيئاً يمكن للناس الاعتماد عليه".

وعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي يوم الثلاثاء، حيث تم تحديد سعر بيتكوين مؤخراً بمبلغ 41888 دولاراً، وهو قريب من المستويات السائدة.