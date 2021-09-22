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غداً.. إجازة بـ"تداول السعودية" احتفالاً باليوم الوطني

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اليوم الوطني 91
اليوم الوطني السعودي الـ91 تحت شعار "هي لنا دار"
اقتصاد السعودية

غداً.. إجازة بـ"تداول السعودية" احتفالاً باليوم الوطني

تحتفل المملكة باليوم الوطني الـ91 تحت شعار "هي لنا دار"

دبي - العربية.نت

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يتعطل العمل غداً في جميع القطاعات بالسعودية، وأيضاً جلسة "تداول السعودية" بمناسبة إجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

كانت "تداول السعودية"، قد أعلنت عن إجازة يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 26 سبتمبر 2021.

فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، سعد آل حماد، إن عطلة اليوم الوطني ستكون يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

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وتحتفل المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر 2021 باليوم الوطني السعودي الـ91 تحت شعار "هي لنا دار"، وهي ذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد البلاد.

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