.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم أوروبا تصعد لليوم الثالث على التوالي

  • الخط
أسواق - أسهم - أوروبا - بورصة
من داخل إحدى البورصات الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تصعد لليوم الثالث على التوالي

والأنظار تتجه لاجتماع بنك إنجلترا

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

صعدت الأسهم الأوروبية لليوم الثالث على التوالي مع تحسن المعنويات العالمية بعد انحسار المخاوف حيال شركة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند التي تعاني من أزمة مالية، في حين ينتظر المستثمرون أحدث مجموعة من مسوح السوق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% في طريقه لتحقيق مكاسب قوية في نهاية الأسبوع.

وصعدت الأسهم الآسيوية بعدما قفز سهم إيفرغراند 30% في بورصة هونغ كونغ، إذ سعى رئيس الشركة لطمأنة المستثمرين.

ما الحجم الحقيقي لـ "إيفرغراند" في السوق الصينية؟ نبض السوق اقتصاد الصين ما الحجم الحقيقي لـ "إيفرغراند" في السوق الصينية؟

ومع ذلك تراجعت أسهم الشركة المدرجة في فرانكفورت 20.4%.

ومن المقرر أن تصدر قراءة أولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في سبتمبر/أيلول وقرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم فيما يترقب المستثمرون أي مؤشرات على النمو ومسار السياسات النقدية.

وزاد سهم مجموعة البريد الملكي البريطاني 1.5% بعد أن توقعت زيادة في أرباح التشغيل في النصف الأول من العام مع استفادتها من ارتفاع إيرادات الطرود في المملكة المتحدة.

وارتفعت شركة قطع غيار السيارات الفرنسية فوريسيا 3.2% رغم أنها خفضت أهدافها المالية الرئيسية لعام 2021 بسبب التراجع الحاد في إنتاج السيارات في جميع أنحاء العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب
الأكثر قراءة
انقلب السحر على الساحر.. مقلب طفل مصري يغير حياته انقلب السحر على الساحر.. مقلب طفل مصري يغير حياته
فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك
خبراء يحذرون ثانية خبراء يحذرون ثانية "إياكم أن تغسلوا الدجاج واللحوم"
بعد تلقيها أغلى علاج بالعالم.. وفاة الطفلة المصرية ليال بعد تلقيها أغلى علاج بالعالم.. وفاة الطفلة المصرية ليال
احتجزه 5 ساعات بسكين على عنقه.. كاميرا توثق لحظات رعب احتجزه 5 ساعات بسكين على عنقه.. كاميرا توثق لحظات رعب
خطأ تقني يفقد بيتكوين 90% من قيمتها.. كيف هوت إلى 5402 دولار؟ خطأ تقني يفقد بيتكوين 90% من قيمتها.. كيف هوت إلى 5402 دولار؟
قبل أن تذهب
صفقة الغواصات النووية تشق صف التحالف الأوروبي الأميركي
صفقة الغواصات النووية تشق صف التحالف الأوروبي الأميركي
اكتشف المزيد