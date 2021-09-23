أسهم أوروبا تصعد لليوم الثالث على التوالي

صعدت الأسهم الأوروبية لليوم الثالث على التوالي مع تحسن المعنويات العالمية بعد انحسار المخاوف حيال شركة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند التي تعاني من أزمة مالية، في حين ينتظر المستثمرون أحدث مجموعة من مسوح السوق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% في طريقه لتحقيق مكاسب قوية في نهاية الأسبوع.

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وصعدت الأسهم الآسيوية بعدما قفز سهم إيفرغراند 30% في بورصة هونغ كونغ، إذ سعى رئيس الشركة لطمأنة المستثمرين.

ومع ذلك تراجعت أسهم الشركة المدرجة في فرانكفورت 20.4%.

ومن المقرر أن تصدر قراءة أولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في سبتمبر/أيلول وقرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم فيما يترقب المستثمرون أي مؤشرات على النمو ومسار السياسات النقدية.

وزاد سهم مجموعة البريد الملكي البريطاني 1.5% بعد أن توقعت زيادة في أرباح التشغيل في النصف الأول من العام مع استفادتها من ارتفاع إيرادات الطرود في المملكة المتحدة.

وارتفعت شركة قطع غيار السيارات الفرنسية فوريسيا 3.2% رغم أنها خفضت أهدافها المالية الرئيسية لعام 2021 بسبب التراجع الحاد في إنتاج السيارات في جميع أنحاء العالم.