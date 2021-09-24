أزمة إيفرغراند تزيد الذهب بريقاً مع عودة المخاوف

عوض الذهب بعض خسائره اليوم الجمعة، بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة، مدعوما بضعف الدولار وعودة المخاوف بشأن مصير شركة إيفرغراند الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1754 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1755.10 دولار.

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وظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8% إلى 22.66 دولار للأوقية، مرتفعة 1.2% حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفع البلاديوم 1% إلى 2003.27 دولار لكنه في سبيله لتكبد ثالث خسائر أسبوعية على التوالي.

في المقابل، نزل البلاتين 0.6% إلى 983.29 دولار للأوقية، لكنه في طريقه لإنهاء أسبوعين متتاليين من التراجع.