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أسهم اليابان تقفز بدعم من القطاع المالي وشركات الشحن

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تقفز بدعم من القطاع المالي وشركات الشحن

رويترز

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قفزت أسهم اليابان اليوم الجمعة، مدعومة من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بفعل آمال تحقيق انتعاش اقتصادي في وقت أبدى المستثمرون تفاؤلا بألا تؤثر تداعيات أزمة ديون مجموعة إيفرغراند الصينية على بقية الأسواق.

صعد مؤشر نيكاي 2.06% ليغلق عند 30248.81 نقطة وهي أعلى زيادة منذ 12 يوليو، متعافيا من خسائر تكبدها هذا الأسبوع بفعل مخاوف من أزمة إيفرغراند. ونزل المؤشر 0.82% خلال الأسبوع.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.31% إلى 2090.75 نقطة في ثاني أعلى زيادة يومية له هذا العام.

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ولم يتسلم حائزو سندات إيفرغراند الدولارية في الخارج مدفوعات الفائدة في الموعد النهائي أمس الخميس، لكن المستثمرين باتوا أكثر تفاؤلا بأن متاعب الشركة لن تشكل مخاطر عامة على النظام المالي الصيني وربما بقية الأسواق.

وتصدر قطاع الشحن الأسهم الصاعدة وارتفع 8% مسجلا أعلى مستوى منذ 13 عاما، بدعم من انتعاش سوق الشحن. وهذا القطاع معروف بتقلبات الأسعار الشديدة، وقد حقق مكاسب بأكثر من 90% هذا الربع.

وقفز سهم كاواساكي كيسن 11% بينما ارتفع سهم نيبون يوسن 8.1% وزاد سهم أو.إس.كيه لاينز 6.7%.

صعد قطاع الأسهم المالية أيضا بدعم من آمال بشأن زيادة دخل الفائدة بعد ارتفاع العائد على السندات الأميركية عقب مؤشرات من البنك المركزي الأميركي بأنه سيبدأ قريبا تقليص مشتريات السندات.

وارتفع قطاع شركات التأمين 3.4%، وزاد سهم دايتشي لايف 4.4% وتي أند دي هولدنجز 3.8%.

كما اقترب مؤشر البنوك من تسجيل زيادة بنسبة 3.3%.

في بقية أنحاء السوق، ارتفع سهم سوني 5.2% إلى أعلى مستوى في 21 عاما، بينما تراجع سهم سيمبلكس لتطوير الأنظمة، الذي أدرج يوم الأربعاء، 4.9%.

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