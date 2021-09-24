17.3 مليار جنيه حصيلة الخسائر الأسبوعية في بورصة مصر

واصلت البورصة المصرية موجة الخسائر الأسبوعية بضغط مبيعات المستثمرين التي تعود إلى عمليات جني أرباح، إضافة إلى ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال تعاملات الأسبوع الحالي بنسبة 2.4% خاسراً نحو 17.3 مليار جنيه، بعدما نزل من مستوى 726.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 709 مليارات جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

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ونزل رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 385.2 مليار جنيه إلى 373.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.9%، كما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 141.6 مليار جنيه إلى 137.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.6%.

أيضاً، تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 526.8 مليار جنيه إلى 511.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%. كما نزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت نحو 3.3%.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 10642.02 نقطة. كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 2763.74 نقطة.

ونزل مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 3722.36 نقطة. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 3.58% ليغلق عند مستوى 13017.99 نقطة. فيما صعد مؤشر "تميز" في بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4241.54 نقطة.

بالنسبة لتداولات الأسبوع، فقد تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.023 مليار ورقة منفذة على 241 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.492 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر "تميز"، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 35.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 120.3 مليون ورقة منفذة على 3196 عملية خلال تداولات الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على 33.43% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.57%. وتوزع إجمالي التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين ملياري جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 331.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 66.9 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 2.8 مليار جنيه، بحجم تداول مليار ورقة مالية منفذة من خلال 102.2 ألف عملية. فيما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 4.8 مليار جنيه بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 169.1 ألف عملية.